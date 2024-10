Nuovo ambulatorio nel locale della chiesa 

A Belvì, Comune e parrocchia scendono in campo per potenziare il diritto alla salute e, supportati da diversi volontari, inaugurano il nuovo ambulatorio di via Marconi. Il servizio, che da ieri trova spazio in un confortevole locale messo a disposizione dalla Chiesa, registra la soddisfazione di un’intera comunità. A caratterizzare l’ambulatorio, situato a due passi dalla parrocchiale di Sant’Agostino, l’assenza di barriere architettoniche che facilita l’ingresso ad anziani e mamme con bambini. Fondamentali i lavori di sistemazione delle ultime settimane che hanno favorito l’ingresso di Giampiero Galitzia, da decenni medico di base a Belvì e Aritzo. «Si tratta di un importante traguardo che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento - dice il sindaco Maurizio Cadau - l’obiettivo era quello di dare un locale centrale e comodo per anziani e diversamente abili. Siamo felici di esservi riusciti». Aggiunge: «La sinergia di più parti ha portato a un risultato positivo dando un servizio che mancava. Il prossimo tassello sarà trasferire in via Marconi anche il centro prelievi dell’Asl che trova sede nel vecchio Municipio di viale Kennedy».

Sulla stessa direzione don Fabio Marras: «Il sostegno di tutti, ad iniziare da diversi cittadini, è stato fondamentale. L’ambulatorio è dotato di tutti i comfort che lo rendono accogliente. Siamo orgogliosi di aver dato alla comunità quest’importante servizio». Giampiero Galitzia: «Lavoro a Belvì da 36 anni, in questa comunità mi sento a casa. Sono felice che la popolazione possa disporre di un servizio così importante nel centro del paese». (g. i. o.)

