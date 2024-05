Nuovo ambulatorio all’ospedale Cto 

Stomia, gestione delle incontinenze e percorso di continuità assistenziale: è operativo il nuovo ambulatorio infermieristico al presidio ospedaliero del Cto di Iglesias.

Si tratta del nuovo servizio all’Interno della struttura complessa di Chirurgia e week surgery, diretta da Francesco Autuori, gestito con la struttura delle Professioni sanitarie guidata da Antonello Cuccuru.

Il servizio è attivo per la cura e la riabilitazione delle persone con stomia e gestione delle incontinenze e si inserisce nella rete degli ambulatori di stomaterapia della Regione , erogando consulenze ai pazienti ricoverati presso il presidio e agli esterni, i quali potranno accedere con prescrizione del medico di medicina generale.

«Il paziente viene preso in carico da personale infermieristico specializzato, con competenze avanzate in stomaterapia, che fornirà un’assistenza personalizzata durante tutto il percorso terapeutico riabilitativo, dal periodo pre-operatorio, fino al momento del ricovero ospedaliero ed infine durante il follow-up. - si legge in una nota - L’ambulatorio di stomaterapia vuole assicurare un servizio in sinergia fra ospedale, territorio e domicilio del paziente, attuando un percorso integrato di cura che garantisca l’omogeneità della risposta assistenziale in tutto il territorio e domicilio del paziente».

L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e si potrà accedere tramite appuntamento telefonico con Cup o al numero 0781.3922680 o mediante l’invio di una mail all’indirizzo ambulatorio.stomaterapia.@aslsulcis.it. (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA