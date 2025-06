Nuovo allenatore, Torres a un bivio 

Sassari. I rimpianti per quella finale dove poteva esserci la Torres (stasera Pescara e Ternana disputano il primo match), la voglia di restare ambiziosi, l’idea di aprire un nuovo ciclo ringiovanendo la rosa. Dall’altra parte la necessità di muoversi con accortezza sul mercato sapendo di non avere un budget da prima fascia, e neppure da seconda, e soprattutto la scelta di un nuovo allenatore.A due settimane dall’addio ad Alfonso Greco, la società rossoblù continua a riflettere e sondare un mercato che più passa il tempo e più allarga la scelta degli allenatori.

Mercato tecnici

Ha lasciato il Carpi Cristian Serpini, ha salutato il Rimini Antonio Buscè. Ha molti estimatori in serie C (e tra questi Sassari) il trentacinquenne Alessandro Formisano , che si è messo in luce nella Pianese. Altro giovane in ascesa è Andrea Chiappella che però è stato già contattato dal Novara. Tra i papabili c’è l’esperto Attilio Tesser, che questo anno ha portato a una salvezza quasi insperata la Triestina, ma soprattutto ha portato in serie B ben quattro squadre diverse: Novara, Cremonese, Pordenone e Modena. È il nome che a Sassari accende più entusiasmo, ma sembra ancora presto per parlare di una trattativa in corso.Di nomi ce ne sono anche tanti altri. Non va neppure trascurato il discorso del direttore sportivo Andrea Colombino che potrebbe essere tentato da altri club. E in quel caso l’allestimento della squadra slitterebbe ancora.

Squadra e giocatori

Il discorso della squadra verrà inevitabilmente dopo la scelta del nuovo allenatore. Va anche detto come le critiche rivolte dalla tifoseria (soprattutto la Curva Nord) a società e squadra dopo l’eliminazione dai playoff sono poca cosa rispetto alle contestazioni di Vicenza, per non parlare dei problemi anche economici della Triestina.

Ringiovanire la rosa che propone ben 9 giocatori dai 32 anni in su è indispensabile, anche se la presenza di alcuni contratti biennali non rende semplice l’operazione. In ogni caso da altre parti non hanno avuto problemi a rinunciare anche a senatori come Kirkwan (Padova) e Barba (Arzignano), due giocatori classe 1995.

L’impressione è che a prescindere da quale tecnico verrà scelto e dalle sue idee di calcio, l’organico subirà un abbassamento della carta d'identità: nel campionato 2024/25 la Torres ha schierato spesso formazioni tra i 30 e 31 anni di età media. Troppi per costruire un ciclo di due-tre anni che porti a una crescita della squadra.

