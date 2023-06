Nuovo allarme sulla sanità, appello ai sindaci e alla Asl 

L’avvio degli ambulatori straordinari di comunità territoriale nelle sedi carenti e l’arrivo di qualche specialista, come annunciato dall’Asl, non soddisfano le esigenze del territorio. Nella manifestazione, molto partecipata, svoltasi nel centro culturale, organizzata dal comitato per la tutela della salute del Marghine, si è levata forte la voce della protesta. Con le cosiddette Ascot, l’Asl concede a Dualchi, Noragugume, Bortigali e Macomer solo 3 ore per due giorni la settimana. Troppo poco per coprire le esigenze di tanti. «Solo enunciazioni - dice il coordinatore del comitato, Francesco Nieddu - vigileremo fino a quando queste iniziative annunciate non si concretizzeranno». Durante l’assemblea i tanti interventi hanno rimarcato la grave situazione soprattutto al poliambulatorio di Macomer. C’è forte disagio nel centro di riabilitazione, dove il medico responsabile andrà presto in pensione. La confusione sulle prenotazioni, con le liste d’attesa che si allungano sempre di più, è uno degli aspetti sottolineati nell’assemblea. Viene chiesto a sindaci del territorio di organizzare un appuntamento aperto alla partecipazione della direzione generale dell’Asl di Nuoro, delle associazioni dei malati, di volontariato, dei sindacati e del comitato per la tutela della salute per fare il punto della situazione, con “dati obiettivi e certificati” sulla entità e qualità dei servizi nel poliambulatorio e nel territorio. (f. o.)

