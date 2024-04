Nuovo allarme per i rifiuti abbandonati  

La calma delle scorse settimane è soltanto un ricordo. In via della Musica, è di nuovo emergenza rifiuti.Da qualche giorno hanno fatto la ricomparsa cumuli di bustoni neri di indifferenziato con dentro di tutto. Sono ammucchiati in diversi tratti, costringendo i residenti della zona a tenere le finestre chiuse per via dell’odore sgradevole.

Scenario identico a quelli dei mesi scorsi quando il mercatino rionale era stato allestito tra i sacchi di spazzatura abbandonati. La De Vizia aveva provveduto a ritirare tutto in attesa di trovare una soluzione definitiva ma gli incivili sono tornati a colpire. E pensare che il Comune aveva anche chiamato a rapporto i residenti delle palazzine popolari per parlare, tra l’altro, anche di rifiuti. Nel corso dell’incontro organizzato all’ex Convento dei Cappuccini, si era parlato del miglioramento delle modalità del sistema di raccolta differenziata. Con anche l’introduzione del prossimo regolamento condominiale che sarà adottato una volta rilasciato il titolo di assegnazione.

