VaiOnline
Carbonia
31 gennaio 2026 alle 00:34

Nuovo allarme per i furti in centro 

«Noi ristoratori a Carbonia facciamo miracoli per tirare a campare, poi arriva il delinquente di turno che vanifica ogni sforzo». Sono parole di profondo sconforto quelle di Luca Serra, titolare del ristorante pizzeria Centrale 38 che la notte scorsa è stato preso di mira dai ladri.

Un blitz di pochi minuti, in pieno centro (il locale è in via Fosse Ardeatine, a meno di 200 metri da piazza Roma), che il malvivente (o i malviventi) ha messo in atto forse anche aiutato dal maltempo, fra scrosci di pioggia e folate di vento che hanno contribuito a coprire i rumori dell’irruzione. Il bottino non è indifferente: la cassa, i tablet e i palmari, i contanti del fondo cassa. Circa 1.500 euro: «Cui sommare – precisa l’imprenditore – i danni alla finestra». Il furto è avvenuto fra la una, ora in cui il personale ha chiuso il locale, e le 7.30 quando sono giunti i primi dipendenti. Il ladro è realisticamente passato la cortile interno dell’ex hotel Centrale (metà dello storico edifici è di Area), ha sfondato una finestra e puntato dritto alla settore casse. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri. Per risalire ai malviventi potrebbero tornare utili le immagini della videosorveglianza (sempre che funzioni) installata da Area nel giardino in cui potrebbe essere transitato il ladro. Questione prioritaria, sollevata anche da una interrogazione della consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Garau che ha sollecitato il ripristino immediato delle videocamere pubbliche, soprattutto quelle comunali dopo che si scoperto che alcune sono ancora fuori uso: lo era ad esempio una di quelle nel parco Rosmarino teatro due settimane fa di un omicidio.

