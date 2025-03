Nuovo allarme per i cinghiali sulle strade 

Sulle strade del Nuorese è di nuovo allarme cinghiali. Giovedì notte un automobilista ha rischiato grosso ad Onifai, quando si è trovato la carreggiata ostruita da un cinghiale e la sua auto si è ribaltata. Lui è rimasto illeso. Non un caso isolato, perché fioccano le segnalazioni fortunatamente senza incidenti.

Solo pochi giorni fa un’automobilista è riuscita a evitare di un soffio un grosso animale che attraversava viale Segni, scendendo dalla zona del Pronto soccorso del San Francesco per sparire verso la scarpata che riporta alla collina di Biscollai. Stessa segnalazione sulla strada per Valverde. Un rischio che aumenta l’incidentalità già elevata sulle strade del Nuorese e che nelle ultime 24 ore ha registrato sulla 131 dcn due incidenti importanti.

Ieri due auto si sono tamponate all’altezza del chilometro 42, in territorio di Orani, in prossimità del restringimento per un cantiere. È stata necessaria la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto a poca distanza dal tratto in cui, poche ore prima, un altro automobilista, un vigile del fuoco al lavoro a Nuoro che aveva finito il turno, è uscito di strada mentre rientrava a casa. Strada chiusa al traffico per ore, fortunatamente l’uomo ora è fuori pericolo.

