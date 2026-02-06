Nuovo allarme nel parco, avvelenati altri sette cani 

Dopo gli episodi di qualche tempo fa, è di nuovo allarme nel parco di Molentargius. Il bilancio è di sette cani avvelenati nelle ultime settimane. L’ultimo episodio pochi giorni fa e soltanto grazie alla prontezza del proprietario che è corso subito dal veterinario, è stato possibile salvare la cagnetta.

Mani criminali, come succede spesso anche in altre zone della città, lasciano polpette avvelenate che possono anche causare la morte dell’animale se non si interviene immediatamente. Così adesso si cerca di correre ai ripari per evitare che si ripetano episodi simili.

«La vigilanza nel parco è costante ed è in mano al corpo forestale», spiega il presidente del parco Stefano Secci, «così come anche ai nostri operatori. Alla luce di quanto sta succedendo cercheremo di intensificarla fermo restando che soffriamo la carenza di personale, sia nostro, sia forestale. Basti pensare che questi ultimi sono in dieci e si devono occupare anche delle zone di Santa Gilla, della Sella del diavolo e di un’altra ampia parte di territorio fino al confine con Uta».

A denunciare la questione sono anche le associazioni. Tra queste la Bau Club Onlus che in città gestisce un rifugio a Sa Serrixedda. «Purtroppo questa questione degli avvelenamenti è ciclica e riguarda non solo i cani ma anche i gatti», dice la presidente Elena Pisu, «trovi sempre la persona fuori di testa che compie questi gesti criminali. È una questione di cultura. Ma il problema fondamentale è sempre il randagismo. Ci sono troppi cani incustoditi. Si ritorna sempre a questo».

L’appello era stato lanciato anche sui social dalle persone che hanno vissuto la terribile esperienza di dover correre dal veterinario per salvare il proprio cane che aveva ingerito i bocconi: «State attenti perché nell’area verde del parco ci sono esche avvelenate. Portate sempre con voi acqua ossigenata per prestare i primi soccorsi».

Tra l’altro con le nuove leggi chi commette queste azioni contro gli animali rischia grosso: multe fino a 10 mila euro oltre alle responsabilità penali, fino al carcere, se si procura la morte dell’animale.

Di recente lo stesso allarme era stato lanciato anche nei Giardini di via Fiume, il polmone verde più grande della città. Dopo la morte di un cane che aveva ingerito un boccone con veleno erano stati intensificati i controlli della Polizia locale.

Soltanto il mese scorso sempre nel parco, nella parte che ricade nel Comune di Cagliari, era stato al centro di un episodio terribile nei confronti degli animali. Due cagnolini erano stati seviziati, e probabilmente uccisi, da un uomo che era stato poi identificato grazie alle indagini della forestale. Il primo era stato legato per il collo e scaraventato da una parte all’altra, per poi essere colpito con un grosso sasso quando era ancora agonizzante. Il secondo impiccato a una trave e lasciato lì.

