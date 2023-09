Nuovo allarme discariche, la rabbia dell’assessore 

Nuove polemiche sull’emergenza rifiuti nelle campagne di Selargius. Le segnalazioni sono in aumento e molti cittadini lamentano la poca attenzione del Comune nei confronti dell’agro, abbandonato nelle mani degli incivili. Materassi, scaldabagni, eternit, e cianfrusaglie di ogni tipo, questo è il panorama che si è costretti a osservare in varie zone della campagna. Una discarica a cielo aperto che attende di essere recuperata. Da qui la richiesta di maggiori e severi controlli, oltre a interventi diretti alla pulizia e al ripristino dell’area.

L’assessore al verde e arredo urbano, Gigi Gessa, fa il punto della situazione: «Purtroppo nonostante gli sforzi e gli investimenti costanti, sia economici che in termini di personale, continuiamo a scontrarci contro l’inciviltà di chi maltratta il territorio e si accanisce soprattutto sul nostro agro. Ciò che potevamo fare come amministrazione lo abbiamo fatto: triplicando l’importo delle sanzioni, installando telecamere e aumentando i controlli. Eppure ogni anno siamo costretti a utilizzare risorse preziose per bonificare le discariche abusive che spesso, dopo pochissimi giorni, vengono ricreate, il più delle volte per mano di residenti dell’hinterland. Abbiamo già pianificato nuovi interventi per la rimozione di rifiuti, contemporaneamente procedono le indagini per risalire ai responsabili».

