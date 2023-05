Nuovo allarme Covid in Cina, attesi 65 milioni di casi a settimana 

A meno di 20 giorni dalla dichiarazione di fine emergenza sanitaria internazionale decretata dall'Oms, la Cina si prepara ad affrontare una nuova ondata di Covid-19 che arriverà al suo picco a fine giugno con 65 milioni di casi alla settimana. La previsione è di Zhong Nanshan, considerato il massimo esperto cinese di malattie respiratorie, citato dal Global Times. L'occasione per parlarne è stato un forum scientifico a Guangzhou, durante il quale Zhong ha anche rivelato che presto saranno immessi sul mercato due nuovi vaccini per contrastare la variante Xbb, aggiungendo che probabilmente altri tre o quattro saranno approvati a breve. «Nello sviluppo di vaccini più efficaci, siamo in anticipo rispetto agli altri Paesi», ha detto. Le proiezioni mostrate da Zhong evidenziano che in Cina un piccolo picco di infezioni da Covid-19 è probabile già alla fine di maggio, con circa 40 milioni di infezioni a settimana, inoltre entro la fine di giugno l'epidemia dovrebbe raggiungere circa 65 milioni di infezioni a settimana.

Cifre che secondo Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità epidemiologica all'Università Campus Biomedico di Roma, non sono realistiche. «Non so come facciamo a fare questa previsione, ogni modello matematico applicato al Covid specialmente a Omicron che ha grande varietà di sottovarianti, non funziona - spiega - credo sia una previsione un po' forzata, non la vedo assolutamente una cosa probabile proprio perché tutti i modelli, anche quelli più importanti hanno fallito, perché non è possibile modellare un virus che ha così tante variabili da poter mettere dentro un algoritmo, l'algoritmo stesso sbaglia, ti dà qualcosa che non è preciso. Quei 60 milioni che prevedono possono essere 600mila o seimila».

