Nuovo acquedotto per 4 paesi 

Oltre dieci anni di proteste per i disagi dovuti a una condotta non più adatta, poi l’incontro con il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e ora i primi risultati. Per Sarule, Orani, Oniferi, Orotelli, riforniti dalla condotta di Sas Tancas, è in arrivo un nuovo acquedotto. Al momento è in fase di aggiudicazione la gara indetta da Abbanoa per la progettazione della nuova condotta, come deciso lo scorso giugno dal consiglio d’amministrazione, guidato dal presidente Franco Piga.

Il progetto

«L’opera rientra nello schema Govossai - fa sapere da Abbanoa - alimentato dal potabilizzatore di Jann ’e Ferru, al servizio di diversi centri della provincia di Nuoro. Si tratta di un intervento importante che consentirà di superare le criticità ereditate dal gestore in un tratto soggetto a frequenti rotture tanto da richiedere il costante intervento delle squadre di Abbanoa per garantire l’approvvigionamento idrico dei Comuni interessati».

I fondi

Le risorse per la progettazione, 177 mila euro, arrivano dall’Autorità di Bacino della Regione tramite i finanziamenti del ministero delle Infrastrutture destinati a interventi prioritari anche nel settore idrico. È prevista la realizzazione di una nuova condotta di 16 chilometri, a partire dal partitore di Su Suergiu (a Sarule) fino al serbatoio di Orotelli. «Al posto dell’attuale tubatura realizzata in materiali non idonei - aggiunge Abbanoa - il nuovo acquedotto sarà realizzato con tutte le caratteristiche necessarie a garantire adeguata durabilità e funzionalità in relazione alle pressioni di esercizio e alle tipologie dei terreni». I cittadini potranno avere l’acqua senza interruzioni, a differenza di quanto accade con la vecchia condotta, rattoppata per oltre venti volte da inizio anno.

