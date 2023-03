Nuovo accesso al campetto 

È quasi terminato l'intervento che ha dato nuova luce all’impianto sportivo con il campo da calcetto all’interno del cortile della scuola media, e fruibile a tutti anche in orario extrascolastico. In questi giorni verranno sistemate le reti di recinzione. Per lavori sono stati stanziati 28mila euro.

L’assessore allo Sport Marco Sanna spiega i vantaggi con l’apertura di un secondo ingresso sulla via Argiolas: «Con le nuove reti si eviterà anche lo scavalcare da parte dei ragazzi in quanto il cancello posizionato sulla via Dante non è sempre aperto e dipende da orari scolastici e della palestra. Col nuovo ingresso l’accesso sarà consentito a tutti». Nel nuovo ingresso verrà posizionato un pannello con il regolamento di fruizione i cui punti verteranno principalmente sul rispetto dell'impianto e soprattutto sul fatto che venga sempre mantenuto pulito. (g. g. s.)

