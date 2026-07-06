Nuovi volti al Santa Teresa Ecco Aiana e Salvi Costa 

A poche settimane dall’inizio della preparazione precampionato, il Santa Teresa completa il quadro confermando in blocco lo staff tecnico dell’ultima stagione, archiviata con la conferma dell’Eccellenza ai playout.

Dopo aver rinnovato il contratto all’allenatore Fabio Levacovich e a sedici giocatori della rosa dello scorso anno, il club gallurese ha annunciato ieri la conferma del preparatore dei portieri Giovanni Farina, dei collaboratori tecnici Andrea Vinci e Stefano Pischedda, del team manager Nicolò Abeltino e di Gianni Rais nel ruolo di coordinatore dello staff di Levacovich. In vista di un campionato che verrà affrontato con altri obiettivi rispetto alla classica salvezza, per provare ad alzare l’asticella delle ambizioni la società presieduta da Corrado Fois ha pensato bene di puntare innanzitutto sulle certezze, per poi rinforzare la squadra con innesti di assoluto spessore.

Si tratta di Paolo Arca, reduce dalla vittoria del campionato con l’Ossese, l’esperto Marco Aiana, il bomber Joel Salvi Costa e il talentuoso Federico Campus, più Diego Rubino, classe 2008, e Riccardo Sardo (2010), promossi direttamente dalle giovanili del Santa Teresa per puntellare il gruppo degli under. Non un dettaglio, considerato che nella stagione 2026/27 in campo dovranno esserci tre fuoriquota: uno nato dal 1° gennaio 2006, uno dal 1° gennaio 2007 e l’altro dal 1° gennaio 2008.