Nuovi vigneti, c’è il via libera dalla Regione 

Via libera alla realizzazione di nuovi impianti viticoli. Diverse le richieste presentate dai produttori del Parteolla per il 2026 e l’assessorato regionale all’Agricoltura ha reso note le scadenze per le autorizzazioni che dovranno essere utilizzate entro il 31 luglio 2029. Il mancato impiego entro il termine indicato comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico del Vino.

Ai produttori interessati sono state rilasciate autorizzazioni per tutta la superficie richiesta. Non sarà possibile rinunciare ai permessi assegnati pena l’applicazione delle sanzioni previste (da uno a tre anni di esclusione dalle misure di sostegno europee e multe da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro per ettaro a seconda della percentuale di superficie impiantata rispetto a quella concessa). Da qui l’invito dell’assessorato all’Agricoltura a programmare, con l’aiuto delle associazioni di categoria, la realizzazione degli impianti nel rispetto delle scadenze previste.

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