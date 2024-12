Nuovi vigili con i soldi delle multe 

Circa novantamila euro la somma incassata dal Comune di Castiadas nel corso del 2024 grazie alle sanzioni derivanti dal Codice della strada e che, in base alle previsioni, sarà simile anche per il 2025. Una cifra che la Giunta anche stavolta, così come lo scorso anno, ha stabilito di destinare in gran parte all’assunzione di vigili stagionali. Per il 2025 così le somme a disposizione per le assunzioni saranno pari alla metà dei proventi, e cioè 45mila euro. Non solo: altri 20mila euro serviranno per ulteriori assunzioni a progetto (forme flessibili di lavoro). Circa 11mila euro sono invece stati destinati al miglioramento della segnaletica, altri 11mila euro al potenziamento delle attività di controllo (telecamere e automezzi) di cui 4mila euro per il progetto Castiadas sicura. Tremila euro, infine, per il fondo di previdenza complementare degli agenti. L’obiettivo del sindaco Eugenio Murgioni è organizzare una squadra di agenti sempre più efficiente e, soprattutto, in grado di controllare il territorio durante la stagione estiva. (g. a.)

