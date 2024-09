Nuovi vertici Rai, si spacca il Campo largo 

Dopo una fase di stallo di alcuni mesi va in porto il rinnovo del consiglio di amministrazione Rai, scaduto lo scorso maggio. Il voto parlamentare sui quattro membri che andranno ad aggiungersi a Davide Di Pietro, eletto dai dipendenti lo scorso novembre, è andato come da previsioni, con una spaccatura dell’opposizione che potrebbe minare il futuro del campo largo.

Le scelte

Il Tesoro ha poi indicato Giampaolo Rossi, attuale direttore generale, punto di riferimento di Fratelli d’Italia nel campo dei media, come consigliere che assumerà l’incarico di amministratore delegato, insieme a Simona Agnes, fortemente voluta da Forza Italia per il ruolo di presidente, che dovrà però superare lo scoglio della Commissione di Vigilanza. Al Senato la Lega ha indicato un grande conoscitore della Rai, già direttore di rete e vice dg, come Antonio Marano, sostenuto da Alessandro Morelli, ma in dubbio fino all'ultimo anche in seguito agli attacchi per il possibile conflitto di interesse legato all’incarico di direttore commerciale di Milano-Cortina. FdI si è orientata alla Camera su Federica Frangi, giornalista del Tg2, chiamata un anno fa a gestire le presenze tv degli esponenti del partito, ma rientrata in azienda dopo un solo mese. Entrambi hanno avuto il sostegno di tutto il centrodestra, che ha trovato un equilibrio che potrebbe essere però messo in discussione quando Agnes dovrà ottenere per il sì dei due terzi della bicamerale. Oggi il consiglio dei ministri dovrebbe procedere alla sua designazione, insieme a quella di Rossi.

Le reazioni

La minoranza, dopo la decisione di Pd, con Iv e Azione, di non partecipare al voto denunciando l’occupazione della tv pubblica da parte dei partiti di governo, si è spaccata. Il Movimento 5 Stelle ha confermato al Senato Alessandro Di Majo, già eletto tre anni fa, e appoggiato alla Camera Roberto Natale, giornalista con un lungo passato in Rai e nel sindacato di categoria, indicato da Verdi e Sinistra. I dem restano quindi senza rappresentanza nel nuovo consiglio, come accaduto a FdI in quello uscente. «Noi siamo stati coerenti - ha sostenuto il leader M5S Giuseppe Conte -. Siamo con Avs, non capisco la decisione del Pd. Il cda deve essere presidiato dalle forze di opposizione. La spaccatura c’è stata da parte del Pd insieme a Renzi». «La posizione del Pd è quella di tutte le opposizioni fino a ieri, al massimo chiedete ad altri perché hanno cambiato idea», ha replicato la segretaria Elly Schlein. Il Nazareno chiedeva di avviare, prima delle nomine, la riforma della tv pubblica, che dovrebbe essere incardinata martedì prossimo in Commissione al Senato.

