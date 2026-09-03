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Sanluri-Guspini.
04 settembre 2026 alle 00:45

Nuovi vertici dei distretti socio-sanitari 

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L’Asl del Medio Campidano ha nominato i direttori dei due distretti socio-sanitari: Alessandro Baccoli assume le redini della struttura di Sanluri, Carlo Nioteni di Guspini. A Nicola Mura è stato affidato l’incarico specifico per prestazioni ambulatoriali e liste d’attesa, un ruolo strategico orientato al monitoraggio dell’offerta specialistica, alla razionalizzazione dei tempi di attesa e all’ottimizzazione dell’accessibilità ai servizi.

È l’ultimo tassello di un percorso avviato con l'obiettivo di una rivoluzione dell’assetto organizzativo, restituendo un comando certo e autorevole ai molteplici settori aziendali, per troppo tempo privi di una figura di riferimento, garantendo continuità amministrativa, efficienza gestionale e una chiara direzione strategica a tutta la sanità del territorio.

«Con queste nomine», dichiara il direttore generale, Joseph Polimeni, «andiamo a colmare una vacanza d’organico non più sostenibile e proseguiamo con determinazione nel percorso di rilancio e ristrutturazione della nostra azienda. I distretti – aggiunge - rappresentano il cuore pulsante dell’integrazione socio-sanitaria e la professionalità dei nuovi direttori sarà determinante per guidare la transizione verso una sanità sempre più vicina e orientata ai bisogni reali delle persone». (s. r.)

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