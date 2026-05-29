Nuovi treni sulla linea per Macomer 

L’Arst mette in atto il programma di rinnovamento della linea ferroviaria tra Nuoro e Macomer. L’altro ieri, infatti, sono entrati in servizio i nuovi treni Stadler diesel ed elettrici.

Si tratta di convogli progettati per le specifiche esigenze delle ferrovie a scartamento ridotto, che garantiscono elevate prestazioni e migliori standard di comfort per i passeggeri, anche grazie alla presenza dei servizi igienici a bordo.

Per l’Arst l’introduzione di questi mezzi rappresenta il primo passo di un più ampio programma di investimento.

Alla fine dell’anno è prevista la consegna e la messa in esercizio di ulteriori veicoli della stessa tipologia, destinati a sostituire progressivamente quelli attualmente in esercizio e a modernizzare la flotta della linea, in attesa dell’utilizzo dell’idrogeno, per il quale proprio a Macomer si stanno costruendo gli impianti necessari.

«Parallelamente - sottolinea l’Arst in una nota - proseguono le attività di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria e dei sistemi tecnologici. Questi interventi permetteranno di sfruttare a pieno le prestazioni dei nuovi treni, migliorando complessivamente regolarità, qualità e sicurezza del trasporto sulla tratta Macomer-Nuoro».

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