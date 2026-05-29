VaiOnline
Ferrovia
30 maggio 2026 alle 00:22

Nuovi treni sulla linea per Macomer 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Arst mette in atto il programma di rinnovamento della linea ferroviaria tra Nuoro e Macomer. L’altro ieri, infatti, sono entrati in servizio i nuovi treni Stadler diesel ed elettrici.

Si tratta di convogli progettati per le specifiche esigenze delle ferrovie a scartamento ridotto, che garantiscono elevate prestazioni e migliori standard di comfort per i passeggeri, anche grazie alla presenza dei servizi igienici a bordo.

Per l’Arst l’introduzione di questi mezzi rappresenta il primo passo di un più ampio programma di investimento.

Alla fine dell’anno è prevista la consegna e la messa in esercizio di ulteriori veicoli della stessa tipologia, destinati a sostituire progressivamente quelli attualmente in esercizio e a modernizzare la flotta della linea, in attesa dell’utilizzo dell’idrogeno, per il quale proprio a Macomer si stanno costruendo gli impianti necessari.

«Parallelamente - sottolinea l’Arst in una nota - proseguono le attività di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria e dei sistemi tecnologici. Questi interventi permetteranno di sfruttare a pieno le prestazioni dei nuovi treni, migliorando complessivamente regolarità, qualità e sicurezza del trasporto sulla tratta Macomer-Nuoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

L’ira delle imprese del sudovest: «Cantiere giusto, tempi sbagliati»

Il timore di una stagione turistica tra code e disagi Albergatori e operatori: «A rischio l’immagine del territorio»  
Ivan Murgana
Opposizione all’attacco dopo l’ultimatum del vettore: Giunta miope, emendamenti in manovra per azzerare l’imposta

Aerei, il centrodestra:  «Via la tassa d’imbarco»Todde: Ryanair ci ricatta

La presidente contro la compagnia: non ha mai offerto alcuna garanzia  
Roberto Murgia
Regione

Forestas, l’Anticorruzione dichiara nulla la nomina dell’amministratore unico

Salvatore Piras era in una società che ha ricevuto fondi pubblici 
Enrico Fresu
Sassari.

Aou, lavoratori in piazza

Emanuele Floris RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Dolianova torna al voto,  Cabboi contro Piras nel feudo del centrodestra

Il sindaco a caccia del terzo mandato Ma il centrosinistra si è ricompattato 
Carla Zizi
Infrastrutture

«Nell’Isola cantieri per cinque miliardi»

Salvini a Porto Torres promette il rilancio dello scalo marittimo 
Mariangela Pala