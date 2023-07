Nuovi treni per i pendolari,  conclusa la fase del collaudo  

Addio alle vecchie littorine, studenti e pendolari del Parteolla e della Trexenta avranno presto a disposizione i nuovi treni con motori diesel-elettrico acquistati lo scorso anno dalla Regione dall’azienda svizzera Stadler, specializzata nella produzione di prodotti di nicchia destinati a linee turistiche o di valenza storica.

Le operazioni di collaudo dei nuovi mezzi, iniziate ad agosto 2022, si sono concluse nei giorni scorsi nel rispetto dei tempi programmati. Per quasi un anno i tecnici dell’Arst hanno eseguito prove tecniche per testare le nuove macchine lungo tutta la tratta che da Monserrato arriva fino ad Isili. Per il via libera definitivo mancano solo gli ultimi adempimenti burocratici: l’entrata in esercizio è prevista per metà agosto, un mese prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Sono sette in tutto i treni destinati ai territori del Parteolla, Trexenta e Sarcidano Sostituiranno le vecchie automotrici e carrozze ormai obsolete, alcune in servizio da circa 60 anni. I nuovi treni, moderni ed efficienti, consentiranno ai passeggeri (soprattutto studenti che frequentano le scuole di Cagliari e dintorni) di viaggiare in modo più confortevole. Gli ultimi interventi sul parco mezzi della Monserrato-Isili risalgono agli anni ’90. I sette nuovi treni sono costati alle casse della Regione trenta milioni di euro. La Sardegna è la prima regione in Italia a sperimentare i nuovi mezzi in ferrovie a scartamento ridotto. (c. z.)

