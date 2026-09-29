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30 settembre 2026 alle 00:09

Nuovi test atletici per i rossoblù 

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Alla ricerca di una condizione ottimale in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 11 ottobre alla Unipol Domus contro la Juventus. Il Cagliari ha ripreso la preparazione ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini dopo due giorni di riposo. La seduta è stata interamente dedicata a una sessione di lavoro atletico, con test cardiopolmonari svolti tra palestra e campo.

Non c’era chiaramente Deiola, reduce da un’operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva (dovrà star fuori almeno quattro settimane). Assenti giustificati anche i sette nazionali. In campo ieri, tre di loro: Liteta con lo Zambia è entrato nel secondo tempo contribuendo al 2-0 sul Togo, Sherri ha difeso i pali dell’Albania di Maran nello 0-3 a San Marino e Obert ha giocato 90’ nel 2-1 della Slovacchia sul Kazakistan. In panchina il gambiano Fadera nella vittoria (4-2 in rimonta) sul Ghana.

Ad Asseminello è prevista oggi una nuova seduta pomeridiana attraverso la quale il tecnico rossoblù Pisacane inizierà a preparare l’amichevole di sabato a Madrid contro il Rayo Vallecano (il fischio d’inizio alle 14).

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