Nuovi tavolini in piazza Yenne e nel Largo 

Tra chi teme il rischio di un “tavolino selvaggio” e chi invece lo considera il giusto riconoscimento dopo anni di attesa, la discussione sull’estensione dell’occupazione del suolo pubblico in piazza Yenne e Largo Carlo Felice appena cominciata in commissione Urbanistica compie un passo avanti: l’ampliamento del numero dei tavolini all’aperto nel cuore della città. Alcune attività commerciali, infatti, inizialmente escluse dal regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi e attività commerciali in piazza Yenne e nel Largo potranno posizionare i tavolini all'aperto sfruttando circa 10 metri quadri ciascuno. Una premessa è doverosa: i “nuovi” tavolini non «inficiano la fruizione consueta degli spazi pubblici e non determinano significativi incrementi in termini di effetti e impatti sull’accessibilità dell’area e del centro storico», precisa Pierluigi Mannino, presidente della commissione delle Attività produttive. Tradotto: nessuno dei nuovi dehors invaderà spazi riservati ai pedoni né gli altri ludico-ricreativo presenti nella piazza, e saranno rispettati i livelli di rumore. «Con la proposta di delibera della settimana scorsa si sta correggendo una dimenticanza del passato che penalizzava quelle attività originariamente escluse», spiega ancora Mannino.

Novità

Le nuove zone individuate sono l’area antistante il Palazzo “Pipia Rossi”, lo spazio di forma rettangolare nel marciapiede del Largo Carlo Felice (sul lato destro salendo), della stessa larghezza pari a quella delle aiuole, come già stabilito per la parte dello stesso marciapiede più prossima alla via Roma, più altri spazi in piazza Yenne. Complessivamente le attività interessate sono quattro. «Pur avendo sempre avuto uno spazio esterno a disposizione, quelle attività non erano state considerate in quell’atto di pianificazione. Di questo si è discusso già dal 2021 in più occasioni in commissione Attività produttive, adesso la commissione di pianificazione strategica sta integrando quel documento», dice ancora Mannino.

Il Regolamento

Parallelamente, in commissione Urbanistica (guidata da Antonello Angioni) è cominciata anche la discussione su come rendere il regolamento delle occupazioni di suolo pubblico uno strumento più flessibile e rispondente alle esigenze della città. Perché ogni volta che si discute della possibilità di aumentare o diminuire il numero di tavolini all’aperto in quell’area, per rendere definitiva quella o quell’altra decisione, bisogna necessariamente passare dal voto del Consiglio comunale. Questa era stata la volontà della precedente amministrazione. Con un obiettivo: salvaguardare la volontà politica del Consiglio sulla pianificazione. Adesso l’attuale amministrazione, nel rispetto di quella volontà, cerca una soluzione per rendere meno “rigido” il sistema. Come? «Per ora si tratta solo di un’ipotesi sulla quale è appena cominciata la discussione», premette il presidente Antonello Angioni. «Fermo restando in capo al Consiglio decidere, attraverso il regolamento, le aree che si possono dare in concessione e quelle vietate, per la singola decisione della concessione la palla potrebbe passare direttamente ai dirigenti degli uffici competenti, evitando così ogni volta il passaggio in Consiglio e rendendo più snello il sistema». La discussione è solo all’inizio. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA