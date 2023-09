Nuovi tagli: via 10 autonomie 

I tagli delle autonomie scolastiche peseranno soprattutto nelle zone interne. Ancora un volta il centro dell’Isola, già in ginocchio per lo spopolamento, riduzione di servizi sanitari, trasporti rischia di pagare il prezzo più alto per la riforma sull’istruzione a vantaggio della città metropolitana di Cagliari e Sassari. Nel prossimo anno scolastico, la provincia di Nuoro, secondo la bozza delle linee giuda regionali per la programmazione scolastica sino al 2027, che si rifanno al decreto legge di marzo, perderà dieci autonomie su 47. Il 21 per cento dei tagli regionali. L’allarme ieri nella conferenza convocata dal commissario straordinario della Provincia, Costantino Tidu, che ha trovato un fermo no di tutti i sindaci di Nuorese e Ogliastra e dei sindacati che hanno invocato una legge regionale sull’istruzione con attenzione alle specificità dei paesi dell’interno. L’associazione regionale dei presidi con Massimo De Pau critica l’assessore Andrea Biancareddu, invocando una legge simile a quella della Provincia autonoma di Trento.

Numeri impietosi

La Regione ha stilato una bozza delle linee guida che si dovranno seguire per il prossimo dimensionamento della rete scolastica. «Tutti i sacrifici fatti in passato non sono serviti a nulla - ha spiegato Tidu -. La “varianza di spesa” per le scuole ha portato a dimensionare le scuole secondo il numero di dirigenti, quindi di autonomie, non più per alunni». Ora sono 7 le autonomie in sofferenza nella storica provincia di Nuoro secondo i vecchi criteri: Atzara, Orani, Orgosolo, Orotelli, Silanus-Bolotana, Tertenia e Villagrande Strisaili. A spiegare la nuove regole il dirigente della Provincia Giuseppe Zucca: «Oggi le autonomie sono garantite con 600 alunni che diventavano 400 nei paesi di montagna. Non sarà più così. Il dimensionamento verrà stabilito da altri parametri, a partire dal contingente dei dirigenti scolastici. Chi determina la sopravvivenza dell’autonomia è il contingente. Nuoro ha 37 autonomie». Ma l’autonomia dovrà “garantire” anche un numero minimo di 961 alunni, numeri che in tutta la provincia ha solo il liceo Fermi. Da Nuoro arrivano delle proposte: tener conto dell’orografia, della rete viaria e dei tempi di percorrenza, del numero di pendolari, proporre accorpamenti nelle città con maggior popolazione scolastica, e che l’autonomia non superi mai i mille studenti.

Sindaci furiosi

Parla di «massacro sociale» il sindaco di Bolotana Francesco Manconi, mentre il collega di Sarule, Paolo Ledda dice: «C’è una visione regolabile che non ci contempla. Lo Stato ha previsto un tesoretto di 38 dirigenti in più per le nostre specificità regionali che sono stati distribuiti a Cagliari e Sassari». Il pensiero comune, figlio della logica, è che perdere un’autonoma in una città come Cagliari non è come perderla a Desulo, o Atzara dove tempi e modi di percorrenza, per le strade e i servizi, sono ben differenti. Il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis lo dice a voce alta: «I ragazzi sono il nostro patrimonio, dalla scuola si costruisce una società, ma i numeri parlano chiaro su sanità e dispersione scolastica, nel centro Sardegna manca tutto». Ivan Mameli, da Bari Sardo, parla di difesa della scuola. Per il sindaco di Nuoro Andrea Soddu è necessaria «una legge regionale sull’istruzione. La Regione che ogni anno ha un avanzo di amministrazione di 200 o 300 milioni, potrebbe destinare quelle risorse all’istruzione». I sindacati con la della Flc-Cgil parlano di un «piano scellerato, a Nuoro tocca il carico più pesante con il 21 per cento di tutti i tagli della regione. È inaccettabile una politica che ha come unico scopo la razionalizzazione della spesa pubblica e corrisponde alla morte certa della scuola nella provincia Nuoro-Ogliastra».

