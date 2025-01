Nuovi tagli di alberi nel centro abitato  

Sono ripresi abbattimenti, tagli e potature degli alberi pericolanti individuati all’interno del centro abitato di Decimomannu. I lavori erano iniziati lo scorso settembre: «Un’operazione dolorosa ma necessaria - aveva dichiarato la sindaca Monica Cadeddu - che tuttavia garantirà la sicurezza di noi tutti, contribuendo peraltro a migliorare il nostro patrimonio arboreo».

E come ha spiegato il consigliere delegato al Verde pubblico Luca Littera gli interventi stanno per giungere a compimento: «Nelle prossime settimane termineremo gli ultimi abbattimenti. Subito dopo, come già annunciato, avvieremo le piantumazioni di viale Italia e di via Nazionale con esemplari arborei già sviluppati e impalcati a una notevole altezza. Faremo in modo che in primavera siano già a dimora, possano risvegliarsi dal loro riposo vegetativo e contribuire ad abbellire e rendere più sana la nostra cittadina».

Contestualmente ha avuto inizio il censimento georeferenziato delle alberature di tutto il territorio comunale urbano: «Questo», conclude, permetterà di identificare le piante, al fine di adempiere a tutte le operazioni necessarie per la loro cura, e di ricevere segnalazioni inerenti i possibili pericoli legati alla pianta stessa». (sa. sa.)

