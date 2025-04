Nuovi studi, vecchie abitudini: in auto il 90% degli spostamenti 

Sono trascorsi sei anni, 2 mesi e venti giorni da quando il Consiglio comunale approvò il Piano urbano della mobilità: 15 voti a favore e 4 contro. Da domani quel Pum che serviva «a disegnare le linee di sviluppo sostenibile della viabilità e della mobilità cittadina per i prossimi 10 anni» andrà in soffitta. Eppure molto di quel che tracciava non è stato realizzato; alcune cose perché troppo onerose (prevedeva 21 rotonde, ad esempio) altre per cambi in corsa (in piazza Ungheria dovevano sorgere 70 parcheggi e invece è spuntata un’area verde), altre ancora per mancanze degli amministratori comunali. Tanti i punti in comune tra vecchio e nuovo Pum. Uno su tutti: agli oristanesi piace (troppo) muoversi in auto, si ignora il trasporto pubblico e si sale in sella alla bici solo la domenica.

Tutti in auto

«La nostra indagine, che ha censito quasi 5.000 spostamenti, ha evidenziato che circa tre su quattro vengono effettuati in auto e solo uno su quattro a piedi, in bici e con il trasporto pubblico. L’auto è utilizzata nel 45% dei casi, circa un punto in più rispetto al valore nazionale. Se si aggiungono le quote relative agli altri mezzi motorizzati individuali la percentuale arriva al 62 – si legge nel Pum a firma del responsabile del procedimento, Rinaldo Dettori, e del consulente alla progettazione, Walter Langiu - Fenomeno analogo vale anche per gli spostamenti provenienti dagli altri comuni che, fatta l’eccezione degli studenti che si recano a scuola, vengono effettuati quasi esclusivamente in auto». I tecnici di allora contarono i mezzi che, in un giorno feriale dalle 7.30 alle 9.30, entravano in città: «Oltre 8.000 veicoli e più del 90% di questi hanno una (63%) o al più due (28%) persone a bordo, con ovvie ricadute negative su ambiente, congestione del traffico e occupazione del suolo».

Dai dati del 2017/’18 a quelli di oggi. Gli esperti di Leganet (la società che ha redatto il nuovo Pum) riconteggiano, sempre in un giorno feriale ma dalle 7 alle 9, gli ingressi in città per scoprire che sono meno della metà di allora (3.756) ma non cambia la percentuale: il 90% in auto.

Trasporto pubblico

E se a distanza di anni l’auto continua a essere il mezzo più utilizzato vuole anche dire che il trasporto pubblico locale «a Oristano è marginale, in particolare per quanto riguarda il trasporto urbano – si evidenzia nel Pum 2017 – Le ragioni dello sviluppo di un modello di mobilità “autocentrico” sono da ricercarsi anche nella tipologia del servizio di trasporto pubblico oggi offerto che risulta inadeguato alle esigenze del territorio. La bassa frequenza dei servizi, i lunghi tragitti delle linee, l’assenza di fermate confortevoli e la comunicazione insufficiente, quando non del tutto assente, sono elementi che hanno contribuito all’insuccesso del trasporto pubblico». Da allora a oggi continua a essere marginale, visto che nel nuovo Piano della mobilità si legge che su «11.910 spostamenti giornalieri, 549 (il 5%) avviene su mezzi pubblici urbani». Insomma, nessun miglioramento nell’organizzazione di un servizio che in una città come Oristano invece potrebbe avere grandi margini di utilizzo.

Parcheggi

Nel 2018 i parcheggi «rappresentano la criticità più evidente. Oristano, nonostante l’elevato numero di zone sosta pubbliche disponibili (circa 1 ogni 2,5 abitanti), soffre di congestione di parcheggi, con un coefficiente di occupazione medio diurno di oltre il 70% e valori prossimi al 100% nei quartieri centrali e dove si concentrano i servizi principali». Che fare? Oltre alle «strutture programmate e con copertura finanziaria» (circa 330 posti auto tra parcheggio di via Mariano IV e Centro intermodale) i progettisti di allora prevedevano di ricavare altri 780 tra la stazione Arst di via Cagliari, piazza Ungheria ma anche in via Petri e via Cagliari dove si pensava di realizzare piccoli hub nei quali chi arrivava in auto poteva poi salire su un bus urbano o noleggiare una bici. Tanto, troppo, è rimasto solo nella mente dei progettisti visto che Leganet oggi prevede aree sosta in via Cairoli, Nuoro, Marconi oltre alla stazione Arst in via Cagliari e il parcheggio in via Manzoni, ma anche il “bike sharing”.

Gli obiettivi

Nel 2018 si voleva «ridurre lo spazio destinato alla circolazione dei veicoli motorizzati, a vantaggio degli utenti deboli, attraverso nuovi sensi unici di marcia; lo spostamento della sosta dalla strada ai parcheggi in struttura; l’incremento delle zone a pedonalità privilegiata. Ma anche la messa in sicurezza delle situazioni a maggior rischio, attraverso interventi infrastrutturali (marciapiedi, attraversamenti, ciclabili, rotatorie, ecc.)». E cosa prevede invece il nuovo? Facile: le stesse cose.

RIPRODUZIONE RISERVATA