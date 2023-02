Nuovi strumenti musicali con i fondi del Rotary 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Leopardi” di Pirri potranno acquistare nuovi strumenti musicali. I Rotary club Cagliari Anfiteatro e Cagliari Est, infatti, ieri mattina hanno consegnato nelle mani del preside Valentino Puxeddu un assegno da 1200 euro, il ricavato del concerto benefico “Note di Natale” che si è tenuto il 16 dicembre nella chiesa di Sant’Antonio Abate, in via Manno.

Durante la cerimonia gli studenti si sono esibiti in un intrattenimento musicale. Erano presenti il vicesindaco Giorgio Angius, la consigliera della Municipalità di Pirri Enrica Fois, la presidente del Rotary club Anfiteatro Carla Maccioni e il presidente del Rotary club Cagliari Est Paolo Lusci. «Io e Giorgio Angius abbiamo messo in contatto la scuola e i due Rotary», spiega Fois. «Abbiamo pensato che fosse giusto fare qualcosa per gli studenti di questa scuola a indirizzo musicale che si distingue per la qualità della didattica».

«Come Rotary Cagliari Est e Cagliari Anfiteatro siamo molto sensibili al valore della cultura e della parità educativa», dicono le due associazioni. «Per questo motivo abbiamo sposato la causa con entusiasmo sin da quando ci è stata proposta, decidendo di devolvere il ricavato del concerto di Natale all’acquisto di strumenti musicali per la scuola».

