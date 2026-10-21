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Via Ballero
22 ottobre 2026 alle 00:23

Nuovi stalli e muro in sicurezza 

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Dieci nuovi parcheggi in via Ballero e messa in sicurezza del muro di cinta della scuola di San Pietro. Sono gli interventi in corso nel tratto compreso tra la scalinata per via Malta e l’intersezione con via Zeila, per una spesa complessiva di poco più di 32 mila euro. Gli stalli serviranno le scuole, le famiglie che accompagnano gli alunni, la farmacia e le attività della zona. L’obiettivo è risolvere le criticità legate ai veicoli in sosta o in fermata sui marciapiedi, che negli anni hanno comportato disagi e sanzioni. Sul fronte della sicurezza, priorità agli interventi nel muro di contenimento della scuola che presentava segni di deterioramento, con calcinacci distaccati e i ferri dell’armatura del cemento armato ormai esposti. «Con questi interventi rispondiamo a due necessità - dice l’assessora comunale ai Lavori pubblici Giulia Corda -: quelle di mettere in sicurezza il muro della scuola di San Pietro e di creare posti auto per chi deve raggiungere le scuole, la farmacia e le attività». Gli spazi pedonali non saranno compromessi: il marciapiede, largo circa 10 metri, manterrà le dimensioni e la piena fruibilità, comprese le panchine. Sino alla fine dei lavori (entro il 13 novembre) non sarà possibile sostare o fermarsi sul lato destro di via Ballero, in direzione via Sarpi. (g. pit.)

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