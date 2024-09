Nuovi spogliatoi per il campo di calcio 

Si stanno completando i nuovi spogliatoi del campo di calcio di Settimo San Pietro che potrebbero essere utilizzati al più presto in sostituzione del vecchio fabbricato ospitato sul lato opposto del rettangolo di gioco che comunque potrà essere sempre a disposizione dell’attività sportiva ospitata. Una struttura che è stata rifatta già da alcuni anni con fondo in erba sintetica, l’impianto di illuminazione a led e l’impianto di irrigazione. Nella circostanza, era stata programmata anche la realizzazione dei nuovi spogliatoi, i cui lavori sono andati a rilento.

Da verificare la data dell’inaugurazione: il campo è utilizzato dal Settimo con la sua squadra di Prima categoria, dal settore giovanile e da manifestazioni amatoriali. La speranza è che anche lo spogliatoio dotato di tutti i servizi necessari, sia messo a disposizione al più presto possibile.

I fondi per la realizzazione del fabbricato sono arrivati attraverso una variazione di bilancio approvata a suo tempo dalla Giunta comunale che ha consentito di liberare la somma per realizzare anche questo progetto che in sostanza porta a termine tutti gli interventi a suo tempo programmati per restaurare il campo, già utilizzato anche per ospitare gare di un torneo nazionale della Figc. (r. s.)

