Nuovi spogliatoi nel campo sportivo 

La cittadella sportiva di Settimo San Pietro è stata ultimata con la creazione dei nuovi spogliatoi, realizzati secondo le norme imposte dalla Federcalcio. Sono stati costruiti sul lato opposto rispetto al vecchio spogliatoio che comunque non verrà demolito: potrà servire per il ricovero attrezzi e di altre attrezzature utilizzate per la manutenzione degli impianti. «Oggi si può parlare - dice il sindaco Gigi Puddu - di una struttura completa: uno stadio con fondo in erba sintetica, una pista per l’atletica leggera, le gradinate coperte, l’impianto di irrigazione e l’illuminazione che consente l’utilizzo dello stadio anche per gli eventi in notturna. Lo spogliatoio appena ultimato sarà utilizzato dopo l’arrivo degli arredi, già acquistati, e della caldaia».

Lo spogliatoio è dotato degli spazi riservati per le squadre locali e per quelle ospite, dei servizi igienici, degli spogliatoi per gli arbitri di ambo i sessi, della sala massaggi e delle medicazioni. «Lo stadio - ha aggiunto l’assessore allo Sport Stefano Atzori - è stato realizzato negli anni con interventi programmati: qui attualmente ci giocano la Unione sportiva Settimo e le squadre del settore giovanile e della scuola calcio. Si utilizza anche la pista per l’atletica. A Settimo San Pietro abbiamo strutture per tutti gli sport: si fa calcio, tennis, calcetto, taekwondo, danza, arti marziali, tiro al piattello, basket, con tante società sportive, protagoniste ad alti livelli».

Tanti anche gli atleti speciali che negli ultimi anni si sono ricavati spazi anche a livello europeo e mondiale nel tiro al piattello, nel ciclismo e in altre discipline che hanno già conquistato l’oro in diverse competizioni. (r. s.)

