Nuovi spogliatoi allo stadio Cabras 

Con l’inaugurazione di ieri sera dei nuovi spogliatoi, lo stadio "Efisio Cabras” di Settimo San Pietro diventa un autentico gioiello al servizio del calcio locale e non solo. Una struttura modernissima, funzionale all’interno dell’area verde e sportiva, ai piedi di Cuccuru Nuraxi, la collina col pozzo sacro del periodo nuragico. Una mega struttura vicina al Parco degli ulivi, al Tennis club e al Palazzetto dello sport di via 1 Maggio. I lavori di rifacimento della stadio sono durati diversi anni, prima con la realizzazione del fondo di gioco in erba sintetica, dell’impianto di illuminazione e di irrigazione. I nuovi spogliatoi sono costati 300mila euro: realizzati l’impianto fotovoltaico, gli arredi , l’impianto per l’acqua calda, la sala medicazione. L’intera ristrutturazione del campo di calcio è costato circa un milione di euro.

La cerimonia

Ieri sera all’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gigi Puddu, con la Giunta comunale (gli assessori Stefano Atzori, Antonio Concu, Nicoletta Pitzalis, Rita Arba), diversi consiglieri, i giovanissimi dell’Unione sportiva Settimo 1967, con i genitori. C’erano anche rappresentanze della prima squadra. «Il Comune – ha detto Puddu – ha investito credendo moltissimo nello sport e nel sociale: un sforzo notevole con il coinvolgimento, negli anni, di tantissimi ragazzi. Settimo scommette col calcio ma anche con le bocce, il tiro a volo, le arti marziali, il basket, il tennis, il calcio a 5, la pallavolo e nei giochi per trapiantati e dializzati con grandi risultati colti a livello europeo e mondiale». ( r. s. )

