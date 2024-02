Nuovi specialisti nei poliambulatori 

Ore d’ambulatorio in più per smaltire le lunghe liste d’attesa. La Asl Ogliastra ha assegnato nuovi incarichi per il completamento dell’orario delle specializzazioni di geriatria, oculistica e reumatologia. A breve, verranno attivate anche le agende della medicina sportiva, ferma da tempo, sia a Lanusei che a Tortolì.

A fine mese andrà in pensione una delle due oculiste del territorio e la Asl, diretta da Andrea Marras, sta bandendo l'assunzione di un nuovo specialista. L’oculistica è una delle specializzazioni con più criticità, con tempi d’attesa lunghissimi e con le agende chiuse, anche perché al momento la Asl sta dando priorità ai pazienti già prenotati, anche da mesi.

L’incremento di ore dedicate all’oculistica riguarderà il poliambulatorio di Jerzu: la dottoressa Maria Eleonora Usai riceverà tutti i giovedì e i venerdì. Per quanto riguarda la geriatria, la specialista è già arrivata da qualche mese, anche a lei sono state aumentate le ore sia nella Casa della salute di Lanusei che in quella a Tortolì. Per un nuovo reumatologo bisognerà aspettare il 20 febbraio per Tortolì e il 28 per Lanusei, ma sono aperte le agende nuove e si stanno anticipando le prenotazioni.

Per abbattere le liste d’attesa, che in alcuni casi superano i 100 e i 200 giorni, a metà mese parte il progetto riservato a endocrinologia, cardiologia e per l’holter, mentre per urologia si dovrà aspettare il mese di marzo. Come già noto, in ospedale presto prenderà servizio il nuovo primario di radiologia, mentre tre nuovi medici di medicina generale opereranno sul territorio.

