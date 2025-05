Nuovi spazi verdi nel centro abitato e Costa Rei 

Via libera al progetto per la cura del verde in tre aree strategiche del Comune di Muravera. Si tratta della pineta del campo sportivo, dell’area verde in prossimità della spiaggia di San Giovanni e dell’area delle Ginestre in località Costa Rei. Proprio qui il verde farà da contorno ad una delle prime aree per la sosta a pagamento che dovrebbe partire dal mese di luglio (per la sola stagione estiva).

La gestione è stata affidata per quattro anni ad una società esterna con sede in provincia di Perugia e porterà nelle casse del Comune almeno 116mila euro l’anno.

I primi due interventi vanno invece ad aggiungersi ai lavori predisposti dall’amministrazione municipale e già in corso (riqualificazione del campo sportivo, a giugno il cantiere dovrebbe essere ultimato) o che partiranno nei prossimi mesi (valorizzazione del lungomare di San Giovanni, la spiaggia più vicina al centro abitato).

Il progetto da 123mila euro è stato riapprovato dal Consiglio nei giorni scorsi, sono infatti state necessarie delle integrazioni richieste dall’agenzia regionale Forestas. Prevista l’assunzione di otto persone per cinque mesi. (g. a.)

