Nuovi spazi per scuola e centro sociale 

Il paese si ritrova senza più spazi da concedere alle associazioni (o da utilizzare per servizi dedicati alle scuole) e allora via ad un bando per acquistare un immobile in centro da destinare, appunto, a “scopi sociali ed educativi”. Sul piatto l’amministrazione comunale ha messo 170mila euro e due paletti: ubicazione nel centro urbano (possibilmente vicino alle scuole) e eventuali interventi “di poca entità” per ristrutturarlo.

La decisione

«C’è carenza di spazi – ha messo in evidenza il sindaco di Muravera Salvatore Piu – anche perché sono in corso dei lavori di ristrutturazione in diversi edifici comunali, stiamo dunque cercando di trovare una soluzione rapida ed efficace». Uno sguardo al mercato, insomma, per capire se ci sono immobili adeguati. I 170mila euro, in realtà, erano stati stanziati due anni fa per la realizzazione di un asilo nido, il primo del paese. Asilo che però sarà costruito con 800mila euro ottenuti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Anzi, «i lavori sono in corso – ha aggiunto il sindaco Piu – l’asilo nido sorgerà in via Montessori, nella stessa area dove c’è la scuola dell’infanzia. Adesso con i 170mila euro cercheremo di trovare un locale per offrire dei servizi di pre e post accoglienza scolastica e per scopi di aggregazione sociale».

L’opposizione

Scettici i consiglieri di minoranza: «Se dobbiamo ospitare delle associazioni – ha messo in evidenza Francesca Mattana – i locali dovrebbero avere una certa ampiezza. Nel bando sono indicate solo due caratteristiche, la vicinanza alle scuole e che siano necessari pochi interventi. Occorrerebbe ad esempio valutare se c’è uno spazio esterno e una serie di altre caratteristiche che difficilmente si troveranno sul mercato. Occorre avere più chiaro l’obiettivo finale».

Concetto ribadito del capogruppo Gianfranco Sestu: «Servono idee chiare in partenza – ha sottolineato - e non dopo. Inoltre dubito che siano sufficienti 170mila euro, sarà necessario metterci sopra altri soldi per sistemarlo». Da qui un suggerimento: «Perché non predisporre uno studio per realizzare un immobile nuovo, magari chiedendo dei finanziamenti? Solo così risponderebbe a tutte le esigenze».

Il dibattito

Il sindaco assicura che «deciderà il Consiglio comunale, intanto aspettiamo due settimane e vediamo se arriva una buona offerta. Soltanto dopo prenderemo una decisione». Se non si trova un immobile idoneo, insomma, potrebbe prendere piede l’idea di un nuovo edificio da costruire da zero.

RIPRODUZIONE RISERVATA