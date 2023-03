Nuovi spazi per le associazioni del paese 

Nuovi spazi per le attività ludiche-ricreative. Il Comune di Villamar ha pubblicato un avviso per la concessione dei locali comunali al primo piano della scuola media di via Adua. L’avviso è destinato a tutte le associazioni ed enti che svolgono la propria attività all’interno del territorio comunale.

Il fine è quello di promuovere la gestione e la valorizzazione delle attività ricreative, culturali, aggregative, sportive e ambientali del territorio di Villamar, guardando a una crescita della coesione sociale, della partecipazione attiva e dell’inclusione di tutti i cittadini. «Sono degli spazi in gran parte liberi e abbiamo deciso di destinarli a nuove associazioni che volessero fare delle attività nel sociale per riprendere il discorso dell’associazionismo a Villamar – dice l’assessore alla Cultura Pier Paolo Porcu – Sono gli unici spazi che abbiamo a disposizione, sette aule non utilizzate dalla scuola, che si trova interamente al piano terra dell’edificio. Speriamo di attirare le associazioni, che andranno a condividere gli spazi con altre associazioni già presenti nei locali comunali di via Adua».

La domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 17 marzo nell’ufficio protocollo del Comune, a mano, per raccomandata o tramite pec.

