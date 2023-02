Nuovi spazi per i pazienti in ospedale 

La “piccola” Radiologia trasloca e il Pronto soccorso conterà otto posti in più. Importante novità da ieri all’ospedale Sirai grazie a una modifica della destinazione d’uso di alcuni ambienti, sollecitata di recente anche dall’assessorato regionale alla Sanità. La manager della Asl Carbonia Giuliana Campus ha infatti ordinato l’aumento delle postazioni a favore di quei pazienti che giungono al Sirai in codice bianco e verde (cioè non in condizioni critiche).

I nuovi posti a sedere saranno otto e questo potrebbe contribuire ad evitare che si ripetano scene indecorose registrate negli ultimi tempi, quando per carenza di spazio decine di pazienti venivano stati sistemati nel corridoio del Pronto soccorso, su lettini o poltroncine. Ma per consentire questa modifica è stata per ora sacrificata una piccola sala di Radiologia «che verrà riposizionata in un altro locale sempre all’interno del Pronto soccorso», fanno sapere dalla Azienda sanitaria. (a. s.)

