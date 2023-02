Nuovi spazi per gli impiegati in Municipio 

Rivoluzione nel municipio di Isili. Sono in corso diversi lavori di sistemazione all’interno dello stabile che prevedono una riorganizzazione degli spazi a favore delle nuove unità operative che entreranno nell’organico.

In particolare sono stati assunti cinque nuovi impiegati amministrativi a tempo indeterminato e due a tempo determinato. Un aumento di personale nel Municipio che gioverà alla macchina amministrativa comunale rimasta per qualche tempo sottodimensionata. Più personale significa maggiore velocità nel disbrigo delle pratiche a favore dei residenti di Isili.

I lavori avviati trasformeranno l’assetto interno degli uffici così da garantire a tutti lo spazio necessario per svolgere al meglio la propria attività.

Tramezzi, pareti in carton gesso, spostamenti che cambieranno l’aspetto originario del comune con nuovi uffici. Nello stesso progetto sono previsti la sostituzione delle luci che saranno a led e di alcuni condizionatori grazie ad un finanziamento sull’efficientamento energetico che ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e di abbassare il costo delle bollette energetiche, aumentato negli ultimi mesi dopo il conflitto in Ucraina per uffici pubblici, attività e semplici cittadini.

Saranno sostituti anche diversi computer proprio per garantire un servizio più efficace all’utenza. Nel pianterreno dello stabile è stato ricavato un piccolo ufficio già arredato che diventerà al sede dell’ufficio di prossimità che sarà attivato a breve.