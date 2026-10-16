Nuovi spazi in cimitero, ok al progetto 

Con una media di cento decessi all’anno, a Quartucciu gli spazi di sepoltura nel cimitero comunale di via della Pace si stanno esaurendo. Il Comune sta dunque proseguendo con l’ampliamento del camposanto già avviato qualche anno fa. Ora un decisivo passo avanti: è stato approvato in Giunta il progetto esecutivo per la costruzione di nuovi loculi. Si partirà con la realizzazione di due platee di fondazione in cemento armato: la prima accoglierà subito un blocco da 117 posti prefabbricati in cemento armato ad alta resistenza e impermeabili, disposti su tre file orizzontali e su due lati; mentre la seconda platea, che verrà predisposta successivamente, ne ospiterà ulteriori 123.

Un unico lotto

L’intervento, per un importo di 190mila euro attinto da due specifici capitoli del bilancio comunale 2026, si svolgerà nella nuova area di ampliamento del camposanto, già recintata da un muro perimetrale e servita da un parcheggio alberato esterno. I lavori si faranno tutti insieme, in un unico lotto, senza dividere l’opera in parti separate. «Questi ulteriori blocchi di loculi sono molto importanti», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «perché tra non molto gli spazi per i seppellimenti potrebbero esaurirsi e vogliamo evitare che, con l’arrivo delle salme nel prossimo futuro, non ci sia posto. Interveniamo quindi in anticipo».

Il programma

In precedenza, sono stati fatti già quattro blocchi di loculi, la sala condoglianze (è ultimata, mancano ancora alcuni arredi ma è comunque già utilizzabile, anche per le cerimonie civili) e il giardino della memoria con il muro centrale. Sempre nell’ambito del nuovo progetto appena approvato in Giunta, verrà effettuato il collegamento allo scarico delle acque piovane con tubi in pvc e un nuovo pozzetto in cemento e il collegamento della nuova batteria di loculi all’impianto di illuminazione elettrica già esistente.

L’iter va avanti

Ancora, è imminente la messa in funzione dei nuovi bagni e uffici, con la contemporanea dismissione di quelli fatiscenti nell’area storica. Per quanto riguarda le alberature, l’assessore Caredda tiene a precisare che non ci sarà nessun taglio immediato: «Eventuali abbattimenti per ulteriori ampliamenti saranno compensati con nuove piantumazioni secondo il progetto approvato». Ora il settore Lavori pubblici procederà con i passi successivi, che consistono in primo luogo nel bando di gara per trovare l’impresa a cui affidare i lavori. Lavori che, salvo imprevisti, poi partiranno in tempi abbastanza brevi.

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