Nuovi spazi in centro per i murales e la spray art 

L’amministrazione comunale di Sant’Andrea Frius ha pubblicato un nuovo bando che consentirà agli artisti interessati di poter esprimere la propria arte, dando vita a nuovi murales o spray art. Il progetto dovrebbe prendere il via a fine estate: sono già state individuate alcune aree presso gli impianti sportivi “Don Bosco”, mentre un’altra area presa in considerazione sarebbe quella nel parco giochi in piazza Caduti.

Nel paese si trova già un murales, fatto dall’artista Stefano Pani, e commissionato dalla classe 1982, per la festa del Santo Patrono. Le domande dovranno pervenire a mano presso l’ufficio protocollo oppure tramite Pec all’indirizzo (protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it). (s. m.)

