Nuovi spazi e arredi nelle biblioteche 

Pouf e poltrone colorati, spazi per la lettura dei quotidiani e dei periodici, angolo dedicato alle novità editoriali, nuova illuminazione, e sala studio più moderna. È il nuovo volto delle biblioteche comunali di Selargius, chiuse da giorni per un restyling completo degli arredi. E a Su Planu c’è la novità del box per la restituzione dei libri, a disposizione anche quando la biblioteca è chiusa.

Il piano

La biblioteca di Su Planu, e quella ragazzi di piazza Si ‘e Boi, hanno riaperto le porte la settimana scorsa. Nella mediateca di via Sant’Olimpia, invece, sono in corso gli ultimi dettagli prima del ritorno di studenti e lettori in programma mercoledì. Sullo sfondo c’è un appalto da 140mila euro dedicato al rinnovo degli arredi in tutto il sistema bibliotecario comunale. Un piano di ammodernamento messo su dai settori Cultura e Lavori pubblici del Comune, in testa i direttori e i funzionari dei due assessorati, insieme alla responsabile della biblioteca e gli operatori del servizio.

Restyling

La sede rinnovata di Su Planu ha già aperto le porte nei giorni scorsi: nuovi scaffali, divanetti e poltrone nella sala lettura dei bambini, ma anche una postazione reference per gli operatori. «La novità assoluta, attualmente in fase sperimentale», spiega l’assessora alla Cultura Sara Pilia, «è il nuovo box per la restituzione dei libri, che permetterà agli utenti di riconsegnare i volumi anche negli orari di chiusura della biblioteca, ampliando così l’accessibilità e la fruibilità del servizio». Allestimenti nuovi e colorati anche nella biblioteca ragazzi del parco di Si ‘e Boi, dove «sono stati inoltre creati spazi più riservati e accoglienti dedicati ai teenager, con arredi e pouf dal design più adatto alla loro fascia d’età, per favorire momenti di studio, lettura e socializzazione».

Nella mediateca di via Sant’Olimpia nasce anche l’emeroteca: «Uno spazio interamente dedicato alla lettura e consultazione di quotidiani e periodici», dice ancora l’esponente della Giunta Concu. «Sono state inoltre installate ampie scaffalature sia per ospitare riviste e periodici, sia per valorizzare le novità editoriali che presto saranno messe a disposizione dei fruitori del servizio». L’obiettivo - ribadisce - «è rendere le biblioteche comunali ambienti sempre più moderni, accessibili e inclusivi, capaci di rispondere alle esigenze di studenti, famiglie, giovani e anziani, rafforzando il ruolo delle strutture bibliotecarie come presidio culturale e sociale del territorio».

Il mega finanziamento

Nel frattempo prosegue la manutenzione straordinaria nel cortile della sede centrale del sistema bibliotecario cittadino, in attesa del restauro completo della casa campidanese trasformata in polo culturale previsto nel progetto già finanziato dalla Regione con 1 milione.

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