Nuovi sottoservizi: «Così Sant’Elia esce dal degrado» 

«Un voto storico», dicono i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione che (quasi) all’unanimità hanno votato la delibera con cui il Comune si dota di strumenti per riqualificare le aree di Sant’Elia intorno agli edifici attraverso il rifacimento dei sottoservizi, impianti fognari, idrici e di illuminazione pubblica. L’accordo tra Area e Comune per il trasferimento all’amministrazione comunale della progettazione degli interventi sulla rete idrico-fognaria di Sant'Elia adesso è operativo. «Parliamo di un intervento atteso da dieci anni», spiega Alessandro Cao, presidente della commissione Attività produttive e consigliere comunale dei Progressisti (eletto a Sant’Elia). «In pratica Area investe nella progettazione e il Comune effettuerà gli interventi», che sono anche alla rigenerazione urbana del quartiere. «Finalmente si esce dal degrado»,m dice ancora Cao. «Si tratta di un provvedimento molto atteso», sottolinea Rita Polo, capogruppo del partito democratico. «Un passo in avanti vero sulla qualità della vita di un quartiere che permetterà la riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Sant’Elia, grazie alla collaborazione tra enti». ( ma. mad. )

