Nuovi sgomberi nei campus universitari 

New York. Dai campus americani la protesta pro-Gaza dilaga oltre gli oceani, dalla Francia al Regno Unito e all’Australia, da Roma a Tokyo, Dublino e Beirut. Negli Usa, dopo due settimane di scontri che hanno portato a circa 2.300 arresti, gli atenei si leccano le ferite preparandosi, tra eccezionali misure di sicurezza, a ospitare nei prossimi giorni le cerimonie di laurea. Mentre sulle tende degli sfollati palestinesi a Rafah, nel sud della Striscia, sono spuntati messaggi di ringraziamento per la mobilitazione globale.

Con qualche eccezione, ieri nei campus americani è tornata la calma. Non così a Parigi dove, in sintonia con la linea della “fermezza” ribadita dal governo dell’ex alunno Emmanuel Macron, la polizia ha evacuato di nuovo Sciences Po dove per «un sit-in pacifico» si erano asserragliati alcune decine di ragazzi filo-palestinesi insoddisfatti del negoziato sulle partnership del prestigioso ateneo con istituti israeliani. È stata sgomberata anche la sede di Sciences Po a Lione, mentre, oltre la Manica, la protesta da Londra ha contagiato università a Bristol, Newcastle e Warwick. Tendopoli sono spuntate in Australia, ad Adelaide, Canberra, Melbourne e Sydney. Negli Usa, nuovi interventi della polizia: una cinquantina di studenti sono finiti in manette a Greenwich Village dopo essersi rifiutati di sgomberare i campus di NYU e della New School.

