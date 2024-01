Nuovi servizi, verde, case e parcheggi: sì al piano di rilancio per Monreale 

Forse un presidio delle forze dell’ordine, proababilmente pure una guardia medica. Di sicuro servizi per gli abitanti di Pirri e poi aree verdi, parcheggi e, naturalmente, spazi riservati all’edilizia residenziale. Il piano di rilancio della lottizzazione Monreale prende ufficialmente il volo. Alla fine, infatti, il Consiglio comunale, accogliendo le osservazioni della Municipalità, ha approvato ieri la delibera che consente all’amministrazione di rilanciare di «rilanciare quel piano di lottizzazione, aggiornandolo alle reali esigenze della città», spiega l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius. «Prima di fissare i contenuti di dettaglio del piano, l’amministrazione effettuerà una serie di verifiche sulla tipologia dei servizi, tenendo conto anche delle indicazioni della Municipalità», gli fa eco Antonello Angioni, presidente della commissione Urbanistica.

Dopo una battaglia giudiziaria davanti al Tar, il Comune ha ottenuto lo scorso anno la restituzione delle aree nelle quali gli imprenditori privati che hanno costruito i palazzi di vetro avrebbero dovuto realizzare servizi pubblici e un grande parco e che invece sono rimaste pericolose sterpaglie e scheletri decadenti. L’obiettivo del Comune, adesso, è modificare il piano di lottizzazione e ricalcolare gli standard urbanistici per favorire il completamento degli interventi edilizi privati. «Con il voto unanime del Consiglio e il lavoro della commissione dell’assessore e della Municipalità», dice ancora Angioni, «emerge in maniera chiara la volontà di riqualificare il compendio Monreale. Per questo motivo verranno effettuate tutte le verifiche preliminari alla modifica di assetti che erano stati stabiliti con la convenzione di 50 anni fa». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA