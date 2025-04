Nuovi servizi turistici nell’area archeologica  

Per l’area archeologica del nuraghe Is Paras arrivano nelle casse del comune di Isili 36 mila euro. Un finanziamento assegnato dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo quale contributo dal Fosmit (fondo per lo sviluppo delle montagne italiane). Complessivamente sono stati assegnati 442 mila euro per i Comuni di Isili, Serri, Laconi, Genoni, Mandas, Villanova Tulo, Nurri, Orroli, Esterzili, Sadali, Seulo e Seui. La somma destinata ad Isili sarà impiegata per una nuova tettoia polifunzionale a disposizione sia dei fruitori dell’area archeologica sia di quelli dell’area sportiva. La struttura verrà posizionata tra la via Grazia Deledda dove sorge il nuraghe e lo stadio comunale, e gli spalti aperti del campo sportivo. (s. g.)

