Nuovi servizi per i ciclisti 

La rete ciclabile urbana sarà dotata di un importante dispositivo al servizio dei ciclisti. Il Comune installerà una stazione di gonfiaggio per i tubolari delle biciclette nei pressi del centro turistico tra via Cagliari e via delle Rose. Nella stazione di servizio sarà inoltre possibile effettuare una ricarica per le biciclette con pedalata assistita. L’obiettivo è rendere più fruibile le piste ciclabili presenti nel centro del Parteolla che per la mobilità sostenibile ha investito negli ultimi anni circa 2,5 milioni di euro. Il progetto, diviso in tre stralci funzionali, è in fase avanzata. Dopo il completamento del primo stralcio che ha interessato alcune vie del centro, recentemente si sono conclusi i lavori della pista ciclabile di circa un chilometro che dall’ingresso del paese conduce alla Statale 387. Rimane da ultimare l’ultimo stralcio attualmente in fase di progettazione. (c. z.)

