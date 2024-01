Nuovi servizi on line per tutti i cittadini 

Al via a Giba, nuovi servizi online per i cittadini del paese.Andranno ad aggiungersi alla già presente applicazione”Mysindaco”, che permette ai cittadini di restare informati sulle notizie, e informazioni divulgate dall’amministrazione comunale.

Si tratta del nuovo sportello online per i servizi demografici, accessibile tramite WhatsApp: dopo la registrazione al numero 327.7141749, si potranno effettuare le richieste di alcuni certificati anagrafici, come lo stato di famiglia, certificato di matrimonio ed eventuali altri documenti, comodamente da casa. «È un nuovo servizio per agevolare i cittadini nell’utilizzo dei varoi servizi comunali – spiega Andrea Pisanu, sindaco del paese – inoltre consentirà di prenotare appuntamenti direttamente con gli uffici interessati, inviando un semplice messaggio».

Con l’iscrizione al servizio, si potranno ricevere informazioni e notizie su eventuali allerte meteo, ed emergenze.L’amministrazione ha attivato anche i nuovi numeri per poter richiedere informazioni e appuntamenti per lo sportello della Pubblica istruzione e dei Servizi sociali. (f. m.)

