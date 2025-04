Nuovi servizi nella spiaggia 

Novità nella spiaggia Sottotorre. L’amministrazione comunale di Calasetta ha deciso: quest’anno ci saranno il chiosco con servizio bar e anche i servizi igienici. Una delibera approvata dalla Giunta, dispone di «dare mandato agli uffici competenti per predisporre tutti gli atti per assegnare in concessione, un’ area di circa 50 metri quadrati per l’installazione nel patio e gestione di un chiosco bar stagionale tipo algida con attività di somministrazione alimenti e bevande a servizio della balneazione». La decisione è stata assunta con urgenza per dare una risposta alle esigenze di chi sceglierà la spiaggia come meta per la balneazione. Fornire i servizi indispensabili era l’obiettivo dell’amministrazione comunale. L’apparato amministrativo del Comune è già al lavoro per l’affidamento del servizio che aprirà il 15 giugno prossimo e andrà avanti fino al 13 Ottobre. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA