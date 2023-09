Nuovi servizi nel distretto di Siniscola 

La sanità del futuro in Baronia è all’insegna della tecnologia. Lunedì nel distretto sanitario di Siniscola i vertici dell’Asl di Nuoro hanno illustrato ai sindaci le novità tra innovazione tecnologica, telemedicina e servizi mirati a superare le precarietà esistenti. Si è parlato dei progetti di sviluppo edilizio nel distretto. «Anche qui - dice il direttore generale Paolo Cannas - sta prendendo forma il progetto per creare il modello di assistenza territoriale di prossimità come quello in itinere di telemedicina che ha in carico già diversi pazienti affetti da scompenso cardiaco, grazie al quale vengono assistiti a domicilio». Prossimamente il servizio sarà esteso ai malati di broncopneumopatia cronica ostruttiva. L’Asl per formare il personale si è affidata a Giovanni Guizzetti, ingegnere clinico che opera a Pavia. Per la prevenzione l’Asl intende proporre il nuovo progetto dei “gruppi di cammino” promuovendo percorsi ambientali tra montagna e mare (parco di Tepilora e monte Tuttavista) con attività motorie per tutte le età. Si è parlato inoltre del problema legato alla carenza dei medici di famiglia e dei pediatri. «Questione di livello nazionale», osserva Cannas. L’Asl pensa di attuare, se necessari, ambulatori straordinari di comunità territoriale già sperimentati altrove. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA