Nuovi servizi igienici a Maddalena spiaggia 

Arrivano nuovi servizi igienici a disposizione dei frequentatori del litorale di Maddalena spiaggia. Il Comune ha aperto nel parcheggio adiacente all’arenile altri bagni che potranno essere utilizzati da bagnanti, camperisti e visitatori: un servizio inserito nel programma di valorizzazione della spiaggia più importante di Capoterra portato avanti dall’amministrazione comunale.

«Con l’apertura di questi nuovi servizi igienici a ridosso dell’arenile, inseriamo un altro tassello nel progetto di trasformazione di Maddalena spiaggia in una località turistica dotata di tutti i comfort – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, sono anni che il Comune porta avanti importanti interventi per rendere il litorale sempre più accogliente. Con l’apertura di questi nuovi bagni, turisti, residenti, ma anche i tanti frequentatori di Maddalena provenienti dai centri vicini, potranno contare su un servizio in più».

