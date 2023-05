«Nuovi servizi digitali necessari per ridurre i ritardi dell’insularità» 

«Le amministrazioni locali», ha chiarito Pais, «svolgono un ruolo fondamentale nel fornire servizi pubblici ai cittadini e attuare soluzioni che li facciano “comunicare” fra di loro, rendendoli così interoperabili». Ma c’è il problema delle risorse finanziarie necessarie per alimentare il circuito virtuoso: «La Commissione europea – prosegue – poche ore prima della seduta della seduta del Comitato, ha accolto le nostre richieste riconoscendo la necessità di destinare fondi adeguati all’interoperabilità. È quello che ci aspettavamo. Questo progetto infatti comporta notevoli costi che, in particolare nei comuni più piccoli, potrebbero risultare troppo elevati o addirittura insostenibili».

Sul regolamento proposto dalla Commissione, ieri sera, all’unanimità, ha espresso parere favorevole il Comitato delle Regioni. È un sigillo che conta, non è vincolante, ma ha un grande valore politico. Si tratta di una scelta strategica che ha bisogno di tante risorse finanziarie per non lasciare troppo indietro le comunità che si trovano condizioni di svantaggio. Per le realtà regionali e locali è intervenuto a Bruxelles, nel palazzo Charlemagne, in qualità di relatore, davanti all’assemblea in seduta plenaria, il rappresentante sardo e presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

Viene definita interoperabilità. È la coesione digitale tra le diverse frontiere europee. La continuità delle reti e delle connessioni internet in grado di favorire, in sicurezza, il trasferimento dei dati da uno Stato all’altro in linea con le esigenze dei cittadini e delle imprese. L’Europa ci prova. Non è facile, ma cerca di muovere i primi passi in questa direzione.

Il regolamento

Servono risorse

Per questo nel parere sulla normativa per un’Europa interoperabile, i componenti del Comitato europeo delle regioni invitano la Commissione europea «a utilizzare i fondi disponibili per aiutare città e comuni più piccoli a rendere interoperabili i servizi della pubblica amministrazione, così da garantire il successo della transizione digitale in ogni angolo d'Europa».

Limiti

Esemplare il caso della Sardegna in cui molti comuni non sono attualmente nelle condizioni di “dialogare“ con altre amministrazioni pubbliche per carenze d’organico e limiti nella connettività. Il Comitato chiede che si tenga conto degli evidenti squilibri tra territori. Secondo Pais, «i nuovi servizi digitali devono raggiungere gli angoli più distanti e remoti dell'Europa, a partire dalle isole e dalle zone montane, perché nell'Unione europea nessun cittadino e nessuna regione possono essere lasciati indietro». Ma, se andasse in porto, come potrebbe manifestarsi questa svolta digitale? Nel contesto pubblico, garantirebbe alle amministrazioni di cooperare, scambiarsi informazioni e offrire servizi pubblici senza limiti territoriali, di settore e di organizzazione, anche con le imprese.

Nuovi servizi

Per i cittadini, invece, significa usufruire di servizi più efficienti come la compilazione di moduli fiscali, il rinnovo del passaporto e la richiesta di documenti con pochi e semplici click su un portale online annullando distanze e confini geografici. Durante la pandemia il modello della coesione digitale è stato sperimentato. L’emissione del Green pass, affidata ai servizi sanitari nazionali, ha richiesto un lavoro di coordinamento e di condivisione di informazioni tra gli Stati per fare in modo che potesse essere un titolo valido in ogni parte del territorio dell’Unione. Ora c’è la volontà di affinare il progetto di continuità territoriale digitale per proiettarlo in scenari più ampi. L’obiettivo è quello di far dialogare, con le moderne tecnologie, ospedali, aziende sanitarie, questure e gli uffici pubblici di regioni e di piccoli e grandi comuni dell’Europa dei 27. Le Regioni sono d’accordo ma nell’edificio Charlemagne hanno fatto capire chiaramente a quali condizioni.

