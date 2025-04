Nuovi sensi unici in paese per rendere sicure le strade 

Sensi unici per rendere la viabilità più sicura. Il progetto, pronto all’appalto, è stato studiato dalla Polizia locale (con il responsabile del settore viabilità, il tenente Franco Orrù) e l’assessore competente Cristiano Spina. I nuovi sensi unici saranno istituiti nel quartiere di via Limbara dove il traffico è da anni particolarmente intenso: il senso unico di marcia, verso via Gran Sasso, sarà attuato nella stessa via Limbara e nelle vie Monte Genis e Cervino dove verrà studiata anche una soluzione con circolazione ad anello. Via Marconi, altra strada particolarmente importante, resterà col doppio senso di marcia: il traffico dovrebbe diventare meno caotico grazie ad una nuova segnaletica verticale e orizzontale con apposite “strisce di visibilità”.

Via Funtanaziu resterà con l’attuale senso unico. La parallela via Funtanalada, diventerà a senso unico da “Sa panghiscedda” alla periferia del paese. Con possibile modifiche all’altezza della via Oristano, ancora da chiarire.

«Stiamo facendo uno studio a comparto - dice il tenente Orrù, della Polizia locale - non appena il piano diventerà reale, faremo ovviamente con l’assessorato alla Viabilità, le nostre osservazioni. Se necessario, potranno anche essere apportate eventuali modifiche migliorative. Ricordo che sono previsti anche nuovi dissuasori, nelle via Libertà, Trieste (altezza della farmacia), Roccheddas e all’incrocio fra le vie Perra e Roma». (r. s.)

