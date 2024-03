Nuovi sensi unici in centro per snellire il traffico dei veicoli 

Rivoluzioni in vista per la viabilità cittadina ad Assemini. Verranno istituiti, nei prossimi giorni, alcuni sensi unici di circolazione. Già iniziati i lavori per la nuova segnaletica verticale e orizzontale. Saranno interessate via Turati da corso America verso via Sardegna, via Calabria verso corso America, via Togliatti da corso America, via Valle d’Aosta da via Sicilia verso via Sardegna, via Logudoro da via Po, via Barbagia verso via Po e via Coghe (in via sperimentale) da via San Cristoforo verso via Cagliari.

Ne dà comunicazione il sindaco Mario Puddu. La cittadinanza, in linea di massima, sembra rispondere positivamente a queste novità e in Municipio piovono nuove proposte, come quelle di cambiare il senso di marcia di via Puglie e istituire il senso unico in via Po e in via Fara.

Il sindaco Mario Puddu spiega le motivazioni: «Per il tratto di via Coghe abbiamo ascoltato le osservazioni della maggioranza dei cittadini. La modifica, seppur provvisoria, andrà ad alleggerire il flusso automobilistico nella rotonda. L’utilità dei sensi unici è legata al fatto che spesso riducono drasticamente il traffico (e gli incidenti) negli incroci».

Provvisoriamente, per consentire la conclusione dei lavori in piazza Don Bosco, sono anche stati istituiti gli obblighi di svolta a destra in via IV novembre all’intersezione con via Taranto e a sinistra in via Bainsizza all’intersezione con la piazza, nonché il divieto di fermata in via Padova tra il civico 2/a e la piazza. (sa. sa.)

